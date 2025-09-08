Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde saat 23.30 civarında sosyal medya erişiminde sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar, X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi popüler platformlara erişimde zorluk yaşadıklarını paylaşıyor. Ayrıca WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında da benzer problemler olduğu belirtiliyor.

Erişim sorunlarının, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki gerginliklerin sürdüğü saatlerde başlaması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bunun genel bir arıza mı yoksa daha önce benzer gündemlerde olduğu gibi bant daralması mı olduğunu tartışıyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYRINTILAR GELİYOR...