Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?

Sosyal medya kullanıcılar X, Instagram, YouTube ve TikTok'a erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Problemin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki gelişmelerle aynı saatlerde başlaması bant daraltması tartışmalarını beraberinde gertirdi.

Son Güncelleme:
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde saat 23.30 civarında sosyal medya erişiminde sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar, X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi popüler platformlara erişimde zorluk yaşadıklarını paylaşıyor. Ayrıca WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında da benzer problemler olduğu belirtiliyor.

Erişim sorunlarının, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki gerginliklerin sürdüğü saatlerde başlaması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bunun genel bir arıza mı yoksa daha önce benzer gündemlerde olduğu gibi bant daralması mı olduğunu tartışıyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Manavgat'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında Manavgat'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Eski Mutfak Havlularını İlk Günkü Haline Çeviriyor: Bayram Temizliği Yapılmış Gibi Oluyor Eski Mutfak Havlularını İlk Günkü Haline Çeviriyor: Bayram Temizliği Yapılmış Gibi Oluyor
Ceylan Ertem’den 'Manifest' Soruşturmasına Tepki: 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!' 'Kadının Özgürlüğüne Açık Bir Saldırı!'
Sındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde Deprem Sındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı? Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltması mı, Arıza mı?
Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı! Ünlü Şarkıcıdan Kahreden Haberi Duyurdu
Kayyım Olarak İl Binasına Gidecekti... CHP'den Talimat Gitti, Gürsel Tekin'i Böyle Durduracaklar CHP Gürsel Tekin'i Böyle Durduracak
Doktorlar Dizinin Suat'ıydı... Ünlü Oyuncu Sektör Değiştirdi! İşte Yeni Mesleği Doktorlar Dizinin Yıldızı Sektör Değiştirdi
'Antalya Operasyonu' Derinleşecek mi? Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda Tayyar, Tarih Verdi... Sürpriz Görevden Alma Kararı Yolda