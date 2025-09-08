14 Sosyal Medya Hesabına 'Halkı Kin ve Tahrik'ten İşlem!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 14 sosyal medya hesabının yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Hesap yöneticilerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'suç işlemeye tahrik' suçlaması yöneltiliyor.

14 Sosyal Medya Hesabına 'Halkı Kin ve Tahrik'ten İşlem!
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suç işlemeye teşvik içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 14 hesabın yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Yazılı açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan hesapların tespit edildiği ve söz konusu yöneticiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Emniyet yetkilileri, benzer paylaşımların engellenmesine yönelik denetimlerin devam ettiğini belirtti. Söz konusu bu adım CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyım atanması kararına karşı başlayan protesto eylemlerinden sonra atıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emniyet Genel Müdürlüğü
