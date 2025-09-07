Manavgat'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü. Sarp ve kayalık bölgede ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA