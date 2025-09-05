Bursa'da Orman Yangını! Rüzgarla Kısa Sürede Büyüdü, Ekipler Müdahale Ediyor

Bursa’da ulusal ve yerel radyo ile televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Tepesi yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Bursa’nın merkezinde bulunan Gündoğdu Tepesi yakınlarında orman yangını çıktı. Ulusal ve yerel radyo ile televizyon vericilerinin bulunduğu bölgede başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın, saat 14.00 sularında Gündoğdu Tepesi’nin sağ tarafında kalan ormanlık alanda başladı. Bölgedeki mahalle sakinleri alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

RÜZGARLA BÜYÜDÜ

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Arazözler ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale başlatılırken, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan da destek verildi. Yetkililer, yangına 2 helikopterin katıldığını açıkladı. Alevlerin yerleşim yerlerine ve verici istasyonlarına sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Bursa Orman yangınları
