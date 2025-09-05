Grip Diye Gitti Cenazesi Çıktı! Ünlü Gazetecinin Şoke Eden Ölümü

Grip ve halsizlik şikayetiyle doktora giden gazeteci Fatma Yazıcı’nın gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı. Yazıcı tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Grip Diye Gitti Cenazesi Çıktı! Ünlü Gazetecinin Şoke Eden Ölümü
Aydın’da yer internet gazeteciliği yapan ve bölgede tanınan gazeteci Fatma Yazıcı, grip şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yazıcı, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

GRİP DİYE GİTTİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yazıcı’nın yakınlarından alınan bilgiye göre, grip ve halsizlik şikâyetleri nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Yapılan tetkiklerin ardından 3 gün önce hastaneye yatırılan Yazıcı için gündüz saatlerinde kan bağışı çağrısı yapılmıştı.

Kısa sürede temin edilen bağışın ardından sağlığına kavuşması beklenen Yazıcı’nın gece saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.

YEREL BASIN VE BÖLGE HALKI YASTA

Fatma Yazıcı’nın ölümü, yalnızca Aydın’da değil, bölge basınında da büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı. Meslektaşları, Yazıcı’yı “çalışkan, insan odaklı ve güler yüzlü bir gazeteci” olarak andı.

Gazeteciliğe kazandırdığı bakış açısı, yerel gündeme dair hassasiyeti ve halkın sorunlarını gündeme taşıma konusundaki cesareti ile bilinen Fatma Yazıcı, Aydın basınında silinmeyecek bir iz bıraktı. Onun ani kaybı, hem basın camiası hem de okuyucuları için unutulmayacak bir boşluk yarattı.

