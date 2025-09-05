Düzce'de Bir Günde İkinci Orman Yangını

Düzce'de gündüz saatlerinde Esençam'da çıkan yangının ardından, akşam saatlerinde Yığılca ilçesinde de ormanlar alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Düzce'de Esençam köyünde güdüz saatlerinde çıkan ve 9 saatin ardından kontrol altına alınan orman yangının ardından, Yığılca ilçesinde de bir orman yangını çıktı. İtfaiye, orman ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Yol kenarında küçük bir noktadaki alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarından oluşan ormanda alevler kısa sürede hızla büyümeye başladı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve orman ekipleri gönderildi.

Öte yandan, küçük alanda başlayan yangının ormana nasıl sıçradığına anlam veremediklerini belirten vatandaşlar, bir yandan da alevlere müdahalede etmeye çalıştı.

Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: İHA

