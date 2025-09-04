Karabük'te Katliam Gibi Kaza! Otomobiller Alev Topuna Döndü
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobiller alev topuna döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kiş ise yaralandı.
Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kafa kafaya çarpışan otomobiller ise alev topuna döndü.
Kaza Eflani-Daday karayolu Kahya köyü kababayır geçidi mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar kısa süre sonra alev aldı.
3 ÖLÜ 5 YARALI...
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobillerin yandığı anlar ise cep telefonuna yansıdı.
Cenazelerin, savcının incelemesinin ardından araç içerisinden çıkarılması bekleniyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
