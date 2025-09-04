Trabzon'da İş Cinayeti... Elektrik Akımına Kapılıp Hayatını Kaybetti

Trabzon'da elektrik akımına kapılan Erhan Deniz isimli işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da İş Cinayeti... Elektrik Akımına Kapılıp Hayatını Kaybetti
Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan iş cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Trabzon’da inşaatta çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçiden acı haber geldi.

Taştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, inşaatta sıva ustası olarak çalışan Erhan Deniz (25), merdivenin elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapıldı.

Akıma kapılan genç işçi olay yerinde yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

