16 Yaşındaki Gülden'i 30 Bıçak Darbesiyle Katleşmişti: Mahkeme Salonu O İfadelerle Buz Kesti

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi bıçaklayarak katleden E.A.'nın duruştmada verdiği yanıt kan dondurdu.

16 Yaşındaki Gülden'i 30 Bıçak Darbesiyle Katleşmişti: Mahkeme Salonu O İfadelerle Buz Kesti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de 16 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle katleden 15 yaşındaki sanık E.A.’nın geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

E.A.’nın hakimin sorduğu sorduğu soruya verdiği yanıt salonda ortamın buz kesmesine neden oldu.

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A.' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi. Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

16 Yaşındaki Gülden'i 30 Bıçak Darbesiyle Katleşmişti: Mahkeme Salonu O İfadelerle Buz Kesti - Resim : 1

'GÖZÜM KARARDI' SAVUNMASI

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

Kan Donduran Cinayet: Cumhuriyet Savcısının Boğazını KestiKan Donduran Cinayet: Cumhuriyet Savcısının Boğazını KestiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Edirne
Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni Takımı Takımın Yeni Forveti Aboubakar
Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi
Ve Yuvana Hoş Geldin! Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu Ve Yuvana Hoş Geldin
LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı! İşte İstenen Cezalar.... LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı
Savcı Ercan Kayhan'ın Katili Tutuklandı Savcı Ercan Kayhan'ın Katili Tutuklandı
Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti Artvin’de Faciа: Üzerine Yıldırım Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor!
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar