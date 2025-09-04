Savcı Ercan Kayhan'ın Katili Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı katleden Mustafa Can Gül ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.

Son Güncelleme:
Savcı Ercan Kayhan'ın Katili Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda dün saat 21.15 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), önceden husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan Mustafa Can G. gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Mustafa Can G., üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.

Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi...Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi...Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Savcı
Son Güncelleme:
Ne Sirke Ne Karbonat! Tıkanmış Lavaboyu Baraj Gibi Açan Yöntem Ortaya Çıktı Ne Sirke Ne Karbonat! Tıkanmış Lavaboyu Baraj Gibi Açan Yöntem Ortaya Çıktı
Muhabbet Kuşunu Konuşturmak İşte Bu Kadar Kolay! Kuşunuz Kısa Sürede Bülbül Gibi Şakımaya Başlıyacak Muhabbet Kuşunu Konuşturmak İşte Bu Kadar Kolay! Kuşunuz Kısa Sürede Bülbül Gibi Şakımaya Başlıyacak
LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı! İşte İstenen Cezalar.... LeMan Dergisi Soruşturması Tamamlandı
Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi Sivas’ta Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
İstanbul Kongresi Kararının Ardından... CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor CHP'nin Kongreleri Tek Tek Engelleniyor!
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar