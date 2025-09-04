Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi...

İstanbul Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi tarafından restoranda boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün daha önce 3 sabıkası olduğu ve iki kez cezaevine girdiği ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, “Savcıyla tartıştık, küfür etti, kendimi kaybettim bıçağı sapladım” dedi.

Son Güncelleme:
Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’de büyük yankı uyandıran olayda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası’nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün üç ayrı suç kaydı bulunduğu, daha önce iki kez cezaevine girdiği öğrenildi.

Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi... - Resim : 1
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ve katil zanlısı Mustafa Can Gül

'UYUŞTURUCU' İDDİASI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, cinayetin nedeni uyuşturucudan kaynaklandı. Bir dönem abi-kardeş ilişkisi bulunan Kayhan ile Gül arasında, savcının “uyuşturucu kullanma” uyarılarından sonra husumet başladığı belirtildi. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Gül, adliyeye sevk edildi.

19 YAŞINDA 3 SUÇ KAYDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalıştığı, kadın şiddeti ve ısrarlı takip suçlarından 3 suç kaydı olduğu kaydedildi. Savcı Kayhan’ın ise müşteri olarak buraya sık sık gittiği aktarıldı. Vahşetin yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesine ait olabileceği belirtildi. Saldırganın uyuşturucu kullanıp işe gelmeye başlaması üzerine savcı ile aralarının açıldığı iddia edildi. Bu olaydan sonra “abi kardeş ilişkisi” tamamen sona erdi.

Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi... - Resim : 2
Savcı Kayhan'ın katil zanlısı Gül ile aynı karede olduğu fotoğraf ortaya çıkmıştı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Mustafa Can Gül'ün ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Katil zanlısı Gül, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım."

Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cenaze Programı Belli OlduÖldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cenaze Programı Belli OlduGüncel
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya ÇıktıSavcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya ÇıktıGüncel
Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül Hakkında Tutuklama TalebiSavcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül Hakkında Tutuklama TalebiGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Savcı Cinayet
Son Güncelleme:
Denizli'deki Yangından Şoke Eden Görüntüler! Yangını O Büyüttü... Kimse Engel Olamadı Denizli'deki Yangından Şoke Eden Görüntüler
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Karabük-Kastamonu Hattındaki Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı Karabük-Kastamonu Hattındaki Orman Yangınlarında Son Durum Ne?
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Fenerbahçe’nin Yeni Orta Sahası Mourinho’nun Memleketinden Geliyor! Görüşmeler Resmen Başladı: 18 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun Mourinho Gitti O Geliyor
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti