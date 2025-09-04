Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’de büyük yankı uyandıran olayda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası’nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün üç ayrı suç kaydı bulunduğu, daha önce iki kez cezaevine girdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ve katil zanlısı Mustafa Can Gül

'UYUŞTURUCU' İDDİASI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, cinayetin nedeni uyuşturucudan kaynaklandı. Bir dönem abi-kardeş ilişkisi bulunan Kayhan ile Gül arasında, savcının “uyuşturucu kullanma” uyarılarından sonra husumet başladığı belirtildi. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Gül, adliyeye sevk edildi.

19 YAŞINDA 3 SUÇ KAYDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalıştığı, kadın şiddeti ve ısrarlı takip suçlarından 3 suç kaydı olduğu kaydedildi. Savcı Kayhan’ın ise müşteri olarak buraya sık sık gittiği aktarıldı. Vahşetin yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesine ait olabileceği belirtildi. Saldırganın uyuşturucu kullanıp işe gelmeye başlaması üzerine savcı ile aralarının açıldığı iddia edildi. Bu olaydan sonra “abi kardeş ilişkisi” tamamen sona erdi.

Savcı Kayhan'ın katil zanlısı Gül ile aynı karede olduğu fotoğraf ortaya çıkmıştı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Mustafa Can Gül'ün ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Katil zanlısı Gül, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben bu mekanda çalışıyordum. Daha önce tartışmamız oldu. İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim. Dün akşam savcıyı öldürmek için gitmedim. Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım."

Kaynak: Sabah