Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yapılan incelemede saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan Mustafa Can Gül (19) olduğu belirlendi. Gül’ün, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, bu olayın ardından aralarında husumet başladığı tespit edildi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, aradan geçen zamana rağmen husumetini sürdüren Gül, dün akşam işletmeye gelerek Savcı Kayhan’a saldırdı. Saldırgan, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayetin işlendiği Yeşil Oba Et Mangal Restoran

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Saldırgan Mustafa Can Gül, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından üç ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Gül’ün, 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katil zanlısı Mustafa Can Gül’ün daha önce birlikte yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Savcı Ercan Kayhan ile katili Mustafa Can Gül'ün beraber yer aldığı bir fotoğraf karesi ortaya çıktı

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA