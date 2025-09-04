Suriye'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin Haseke kentinde saat 05.30’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Mardin’in Nusaybin ilçesine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Haseke olan deprem 19 kilometre derinlikte kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA