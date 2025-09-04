Suriye'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Suriye’nin Haseke kentinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 19 kilometre olarak açıkladı.

Suriye'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
Suriye’nin Haseke kentinde saat 05.30’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Mardin’in Nusaybin ilçesine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Haseke olan deprem 19 kilometre derinlikte kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Suriye Deprem
