Afganistan’da 6 Büyüklüğündeki Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 1124’e Yükseldi

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi yerel saatle 23.47’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, ülkeyi sarsan en yıkıcı felaketlerden biri oldu. Afgan Kızılayı, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 3 bin 251’e ulaştığını duyurdu.

Kunar, Nangarhar ve Laghman vilayetlerinde 8 binden fazla evin tamamen yıkıldığı, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşımın zorlaştığını, ancak kapalı yolların yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin vurduğu Kunar vilayetinde, arama kurtarma ekipleri yüzlerce kişinin mahsur kaldığı enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halkın da destek verdiği kurtarma operasyonlarında, yaralılar helikopterlerle hastanelere taşınıyor. Ancak bölgenin dağlık yapısı ve depremin tetiklediği toprak kaymaları, ekiplerin bazı köylere ulaşmasını zorlaştırıyor.

Bir yetkili, “Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor, ancak bazı alanlara erişim sağlamak hâlâ güç. Yaralıların tahliyesi sürüyor ve bu nedenle ölü ve yaralı sayıları değişebilir” dedi. Afganistan Savunma Bakanlığı, Kunar’a 30 doktor ve 800 kilogram tıbbi malzeme gönderildiğini, Nangarhar Bölge Hastanesi’ne ise 40 uçuşla 420 yaralının taşındığını açıkladı. Yerel hastaneler, yaralı akını nedeniyle kapasitelerinin sınırında çalışırken, gönüllüler kan bağışı için hastanelere akın etti.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Taliban yönetimi, sınırlı kaynaklar nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulundu. Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler, deprem bölgesine yardım göndereceklerini duyurdu. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 1000 aile çadırı ve 15 ton gıda malzemesinin Kunar’a ulaştırıldığını, daha fazla yardımın yolda olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise X platformunda yaptığı açıklamada, depremden etkilenen aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), depremin 12 bin kişiyi doğrudan etkilediğini, ancak bu sayının artabileceğini ifade etti. Afgan Kızılayı, özellikle Kunar’ın Nurgal, Soki, Watpur, Manogi ve Chapadare ilçelerinde ağır hasar meydana geldiğini, bazı köylerin tamamen yok olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA