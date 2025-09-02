Afganistan’da 6 Büyüklüğündeki Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 1124’e Yükseldi

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1124’e, yaralı sayısı ise 3 bin 251’e yükseldi. 8 binden fazla evin yıkıldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, uluslararası yardım çağrısına yanıt veren ülkeler destek gönderiyor.

Son Güncelleme:
Afganistan’da 6 Büyüklüğündeki Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 1124’e Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi yerel saatle 23.47’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, ülkeyi sarsan en yıkıcı felaketlerden biri oldu. Afgan Kızılayı, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 3 bin 251’e ulaştığını duyurdu.

Kunar, Nangarhar ve Laghman vilayetlerinde 8 binden fazla evin tamamen yıkıldığı, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşımın zorlaştığını, ancak kapalı yolların yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Afganistan’da 6 Büyüklüğündeki Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 1124’e Yükseldi - Resim : 1

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin vurduğu Kunar vilayetinde, arama kurtarma ekipleri yüzlerce kişinin mahsur kaldığı enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halkın da destek verdiği kurtarma operasyonlarında, yaralılar helikopterlerle hastanelere taşınıyor. Ancak bölgenin dağlık yapısı ve depremin tetiklediği toprak kaymaları, ekiplerin bazı köylere ulaşmasını zorlaştırıyor.

Afganistan’da 6 Büyüklüğündeki Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 1124’e Yükseldi - Resim : 2

Bir yetkili, “Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor, ancak bazı alanlara erişim sağlamak hâlâ güç. Yaralıların tahliyesi sürüyor ve bu nedenle ölü ve yaralı sayıları değişebilir” dedi. Afganistan Savunma Bakanlığı, Kunar’a 30 doktor ve 800 kilogram tıbbi malzeme gönderildiğini, Nangarhar Bölge Hastanesi’ne ise 40 uçuşla 420 yaralının taşındığını açıkladı. Yerel hastaneler, yaralı akını nedeniyle kapasitelerinin sınırında çalışırken, gönüllüler kan bağışı için hastanelere akın etti.

Afganistan’da 6 Büyüklüğündeki Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 1124’e Yükseldi - Resim : 3

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Taliban yönetimi, sınırlı kaynaklar nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulundu. Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler, deprem bölgesine yardım göndereceklerini duyurdu. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 1000 aile çadırı ve 15 ton gıda malzemesinin Kunar’a ulaştırıldığını, daha fazla yardımın yolda olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise X platformunda yaptığı açıklamada, depremden etkilenen aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), depremin 12 bin kişiyi doğrudan etkilediğini, ancak bu sayının artabileceğini ifade etti. Afgan Kızılayı, özellikle Kunar’ın Nurgal, Soki, Watpur, Manogi ve Chapadare ilçelerinde ağır hasar meydana geldiğini, bazı köylerin tamamen yok olduğunu aktardı.

Afganistan Depreminin Bilinmeyeni! BM Raporunda Ortaya Çıktı… İkisi de Birbirinden KorkunçAfganistan Depreminin Bilinmeyeni! BM Raporunda Ortaya Çıktı… İkisi de Birbirinden KorkunçGüncel

Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı VarAfganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı VarDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Afganistan Deprem
Son Güncelleme:
ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var... 50 Eyalet 'Trump' İçin Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var...
Fransa'da Okullarda Yeni Dönem: Cep Telefonu Yasaklandı! 'Halk Sağlığı Meselesi...' 'Halk Sağlığı Meselesi' Diyerek Yasakladılar
Bu Şehirlerde Evi Olanlar Paraya Para Demiyor! Rakam Rakam Hesaplandı: İşte Kira Getirisi En Yüksek 10 Büyükşehir Kira Getirisi En Yüksek 10 Büyükşehir
Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü Ülke Karıştı, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü
Bakanlık Marka Marka Açıkladı! O Ürünler Raflardan Toplatılıyor! Evinizde Varsa Hemen Çöpe Atın O Ürünler Raflardan Toplatılıyor
İsrail'den Gazze İçin Bir Hamle Daha! İşgalde Yeni Aşama İşgalde Yeni Aşama
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü