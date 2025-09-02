Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü

Endonezya’da milletvekili maaşları nedeniyle başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Çıkan olaylarda can kaybı 6’ya yükseldi. BM, orantısız güç iddialarına soruşturma çağrısı yaptı.

Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya’da milletvekillerinin maaşlarına ilişkin haberlerin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü - Resim : 1
Endonezya'da protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti

Temsilciler Meclisi’ndeki 580 milletvekilinin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 dolar ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasıyla geçen hafta pazartesi günü ülke çapında protestolar başlamıştı. Başkent Jakarta başta olmak üzere birçok şehirde göstericiler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Jakarta’ya ordu birlikleri konuşlandırıldı.

Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü - Resim : 2

Sulawesi Adası’nın Gorontalo kentinde protestocular polisle çatıştı, Cava Adası’nda ise göstericiler il meclisi binasına molotof kokteyli ve havai fişek attı. Protestocular, hedeflerinin parlamentoda reform yapmak olduğunu dile getirdi. Başkent Jakarta’da okullar çevrimiçi eğitime geçti, kamu görevlilerinden de evden çalışmalarını istendi.

Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü - Resim : 3

'ORANTISIZ GÜÇ' İDDİASI

Devlet Başkanı Prabowo Subianto, protestoların gün batımına kadar sona ermesi gerektiği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı. Sözcü Ravina Shamdasani, “Parlamento ödenekleri, kemer sıkma önlemleri ve güvenlik güçleri tarafından gereksiz güç kullanıldığı iddiaları nedeniyle süren protestoları yakından takip ediyoruz. Halkın endişelerinin giderilmesi için diyalog önemlidir” dedi.

Geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen protestolarda, motosikletli bir kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü ise Sulawesi’nin güneyinde öfkeli kalabalık hükümet binasını ateşe verdi; içeride mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda'da Haka Protestosuna Rekor Ceza: 3 Maori Vekil Parlamentodan UzaklaştırıldıYeni Zelanda'da Haka Protestosuna Rekor Ceza: 3 Maori Vekil Parlamentodan UzaklaştırıldıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Endonezya protesto
Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak Kolaya Dev Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli
İsrail'den Gazze İçin Bir Hamle Daha! İşgalde Yeni Aşama İşgalde Yeni Aşama
Fransa'da Okullarda Yeni Dönem: Cep Telefonu Yasaklandı! 'Halk Sağlığı Meselesi...' 'Halk Sağlığı Meselesi' Diyerek Yasakladılar
Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar… Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü