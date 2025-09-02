Endonezya'da Halk Sokağa Döküldü, Protestolar Dinmiyor! 6 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya’da milletvekillerinin maaşlarına ilişkin haberlerin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Temsilciler Meclisi’ndeki 580 milletvekilinin Eylül 2024’ten bu yana aylık 3 bin 75 dolar ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasıyla geçen hafta pazartesi günü ülke çapında protestolar başlamıştı. Başkent Jakarta başta olmak üzere birçok şehirde göstericiler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Jakarta’ya ordu birlikleri konuşlandırıldı.

Sulawesi Adası’nın Gorontalo kentinde protestocular polisle çatıştı, Cava Adası’nda ise göstericiler il meclisi binasına molotof kokteyli ve havai fişek attı. Protestocular, hedeflerinin parlamentoda reform yapmak olduğunu dile getirdi. Başkent Jakarta’da okullar çevrimiçi eğitime geçti, kamu görevlilerinden de evden çalışmalarını istendi.

'ORANTISIZ GÜÇ' İDDİASI

Devlet Başkanı Prabowo Subianto, protestoların gün batımına kadar sona ermesi gerektiği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı. Sözcü Ravina Shamdasani, “Parlamento ödenekleri, kemer sıkma önlemleri ve güvenlik güçleri tarafından gereksiz güç kullanıldığı iddiaları nedeniyle süren protestoları yakından takip ediyoruz. Halkın endişelerinin giderilmesi için diyalog önemlidir” dedi.

Geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen protestolarda, motosikletli bir kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü ise Sulawesi’nin güneyinde öfkeli kalabalık hükümet binasını ateşe verdi; içeride mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA