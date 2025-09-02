Fransa'da Okullarda Yeni Dönem: Cep Telefonu Yasaklandı! 'Halk Sağlığı Meselesi...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez" dedi.

TELEFONLAR POŞETE BIRAKILACAK

Geçen yıl 100 kadar okulda denenen “telefon molada” uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılacak. Buna göre öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

2018'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Fransa’da telefon yasağı ilk kez 2018’de yürürlüğe girmiş ve ilkokullarda kesin şekilde uygulanmaya başlanmıştı. Ortaokullarda da telefon kullanımı yasaklanmış ancak çoğu zaman ihlal edilmiş ve düzenleme etkili şekilde hayata geçirilememişti. O dönemde cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına izin veriliyordu. Yeni düzenleme ise ortaokullarda denetimi daha sıkı hale getirmeyi amaçlıyor.

TABLETLER VE AKILLI SAATLER DE YASAK

Yasak yalnızca cep telefonlarını değil, tabletler ve akıllı saatleri de kapsayacak. Ayrıca uygulama sadece okul saatleriyle sınırlı kalmayacak; spor faaliyetleri ve okul gezileri gibi kurum dışı etkinliklerde de geçerli olacak.

Sağlık sorunları bulunan öğrenciler içinse istisnalar tanınacak. Örneğin diyabetli bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanabilecek. Liselerde ise yasak zorunlu olmayacak, her okul kendi iç tüzüğüne göre karar verecek.

Kaynak: DHA