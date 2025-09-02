Sumud Filosu Yeniden Yola Çıktı! Ünlü İsimler Gazze İçin Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne olan saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız sürerken, dünya genelinde, katliamın son bulması ve açlık ablukasının kaldırılması için eylemler yapılmaya devam ediyor. Son olarak Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'nın Barcelona kentinden dün Gazze'ye doğru yelken açan ancak kötü hava şartlarından dolayı geri dönen tekneler dün akşam yeniden yola çıktı.

'SORUN YAŞAMAMAK İÇİN GECİKTİK'

Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, "Güvenli olmayan hava koşulları nedeniyle denizdeki denememizin ardından fırtınanın geçmesi için limana döndük. Bu gecikmeyi, küçük teknelerle ilgili sorun yaşamamak için yaptık. 30 knot'un üzerindeki rüzgarlar ve Akdeniz'in öngörülemeyen doğası göz önüne alındığında, bu kararı güvenlik ve refaha öncelik vermek ve misyonumuzun başarısını güvence altına almak amacıyla aldık" denildi.

Küresel Sumud Filosu sözcüleri, Barcelona limanında tekrar kimlik kontrolünden geçen ve bazı ikmallerini gerçekleştiren teknelerin yerel saat ile 20.00'den (TSİ 21.00) sonra bir kez daha Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM GEMİDE

44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna İspanya'nın dışında İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan da tekneler katılacak. Bu zamana kadar deniz yoluyla Gazze'ye doğru gitmeyi deneyen en büyük insani yardım misyonu olan Küresel Sumud Filosu'nda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler bulunuyor.

Uluslararası alanda tanınırlığı olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau Barselona'dan yola çıkan teknelerde bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepkisini barışçıl yoldan göstermeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan yüzlerce kişi bu misyonla İsrail'in ablukasını kırmak, Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak istiyor.

Filonun iki hafta sonra Gazze'ye ulaşması öngörülüyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

Kaynak: AA