Dost Acı Söyledi... Trump'tan Gündem Olacak İsrail Yorumu: 'Eskiden Tam Kontrolü Vardı'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nde İsrail’e verilen desteğin son 20 yılda azaldığını söyledi. Trump, “The Daily Caller” internet sitesine verdiği demeçte, ABD-İsrail ilişkilerinin seyrine ve Kongre’deki etkisine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Kongre üzerindeki gücünü geçmiş yıllarla kıyaslayan Trump, “20 yıl öncesine giderseniz, size şunu söyleyeyim; İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında Kongre’de gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz.” ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN ETKİSİ ZAYIFLADI'

Trump, İsrail’in geçmişte Kongre üzerinde “tam kontrole sahip” olduğunu hatırlatırken, bu etkinin son dönemde zayıfladığını görmekten şaşkınlık duyduğunu belirtti. Tel Aviv yönetiminin Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Trump, operasyonların “bir an önce sona ermesi gerektiğini” söyledi. Trump, mevcut durumun İsrail’in çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

'SAVAŞI KAZANIYOR OLABİLİRLER AMA...'

“Hiç şüphe yok, savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanmıyorlar.” diyen Trump, İsrail’in uluslararası kamuoyundaki algısını kaybettiğine işaret etti.

Öte yandan Pew Araştırma Merkezi’nin mart ayında yaptığı bir ankette, genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail’e verilen desteğin düştüğü ortaya çıkmıştı. Ankete göre, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olanların oranı 2022’ye göre yüzde 11 artarak yüzde 53’e çıktı. 50 yaş altı Cumhuriyetçiler arasında ise olumsuz görüş belirtenlerin oranı, 2022’de yüzde 35 iken son ankette 15 puanlık artışla yüzde 50’ye yükseldi.

Kaynak: AA