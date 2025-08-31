Trump 5 Gündür Ortada Yoktu! Sırra Kadem Basan ABD Başkanı Ortaya Çıktı, İşte Kayıp Günlerin Perde Arkası

Salı günü düzenlenen Kabine toplantısının ardından sırra kadem basan ABD Başkanı Donald Trump, sonunda ortaya çıktı. Kamuoyunda gündem olan ‘Trump öldü mü?’, ‘Trump’a ne oldu?’ soruları yanıt buldu. Trump, cumartesi günü Washington DC’de ailesiyle görüntülendi.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, salı günü düzenlenen Kabine toplantısının ardından ortalarda gözükmemiş, hafta sonu boyunca programının olmaması da dikkat çekmişti.

TRUMP NEREDE?

Nerede olduğu merak edilen ve sağlık durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Trump’ın sırra kadem basmasının ardından “Trump Salı’dan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor? Hasta mı?” soruları gündem olmuştu.

Trump 5 Gündür Ortada Yoktu! Sırra Kadem Basan ABD Başkanı Ortaya Çıktı, İşte Kayıp Günlerin Perde Arkası - Resim : 1
ABD Başkanı Donald Trump

HASTA MI?

Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğine dikkat çeken gazeteci Laura Rozen, “Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” diye yazmıştı.

ELİNDEKİ MORLUKLARIN SEBEBİ NE?

Öte yandan Trump’ın sağlığı tartışma konusu olmuş, elinde görülen “büyük bir morluk” dikkat çekmişti. Trump’a, bacak toplardamarlarının hasar görmesiyle ortaya çıkan kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konulmuştu.

Trump 5 Gündür Ortada Yoktu! Sırra Kadem Basan ABD Başkanı Ortaya Çıktı, İşte Kayıp Günlerin Perde Arkası - Resim : 2
Trump'tan günler sonra ilk görüntü

GOLF SAHASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Trump, cumartesi günü Washington DC’de ailesiyle görüntülendi. Trump, torunu Kai Trump ile Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde objektiflere yakalandı. Trump’ın golf sahasına gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

