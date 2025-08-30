ABD Başkanı Trump Kayıplara Karıştı! Salı Gününden Beri Ortalarda Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Trump’ın salı günü düzenlenen Kabine toplantısının ardından ortalarda gözükmediği belirtildi.

Trump’ın hafta sonu boyunca programının olmaması nerede olduğu ve sağlık durumu hakkında spekülasyonları ortaya çıkardı.

ABD medyasında Trump’ın ortalarda olmaması nedeniyle ‘Hasta mı?’ Soruları dolaşmaya başlarken, sosyal medyada da “Trump Salı’dan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” Soruları gündeme geldi.

Trump'ın nerede olduğu konusu merak ediliyor.

Gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğine dikkat çekerek, ““Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” diye yazdı.

Beyaz Saray havuz muhabirlerinin aktardığı resmi raporda da “Saat 17.17 itibarıyla travel/photo lid (fotoğraf ve seyahat yasağı) konuldu. Başkan bugün fiziksel olarak görülmedi” denildi.

ABD’li gazeteci Sunil Joon, bu raporla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Bu, Beyaz Saray havuz raporlarında yer alan tipik bir ifade değil. ‘Havuz muhabirleri bugün başkanı bizzat görmedi’ cümlesi nadir görülen ve dikkat çekici bir ifadedir.”

