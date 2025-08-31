İlahiyatçı Emine Yücel'den Şok Karar: Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı

İlahiyatçı Emine Yücel, sokak hayvanları yasasına tepki olarak canlı yayında başörtüsünü çıkararak bir daha takmayacağını duyurdu. Yücel, başörtüsüne yüklenen anlamın küresel algı yönetiminde kullanıldığını savundu.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlahiyatçı ve Toplumsal Esenlik Derneği üyesi Emine Yücel, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında dikkat çekici bir eyleme imza attı. Sokak köpeklerinin toplatılmasına ilişkin yasaya tepki olarak başörtüsünü çıkaran Yücel, bu kararının kalıcı olduğunu ve bir daha başörtüsü takmayacağını açıkladı. Yücel, canlı yayında yaptığı açıklamada, başörtüsüne bazı kesimlerce aşırı anlam yüklendiğini ve bu durumun küresel güçler tarafından manipüle edildiğini belirtti.

'BAŞÖRTÜMÜZÜ ALGI YÖNETİMİNDE KULLANIYORLAR'

“İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor” diyerek kararının gerekçesini çarpıcı sözlerle ifade etti.

Eylemini geçen yıl sokak hayvanları yasası çıktığında planladığını ancak geniş çaplı bir miting düzenlenemediği için ertelediğini belirten Yücel, “Bu eylemi geçen yıl yapmak istemiştim fakat büyük bir miting hazırlanamadı. Sonrasında bone kullanarak bir yenilenme yapmıştım. Bugün de artık tamamen bırakıyorum” dedi.

CEMİL KILIÇ'TAN DESTEK

Yücel’in bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlahiyatçı Cemil Kılıç, Yücel’e destek vererek, “Emine Hocam, Atatürkçü ve Türk ulusçusudur” yorumunda bulundu. Daha önce benzer bir şekilde başörtüsünü çıkaran aktivist Berrin Sönmez’in de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbelerine tepki olarak bu kararı aldığı biliniyor.

Kızıl Goncalar'da Tartışma Yaratan Başörtü SahnesiKızıl Goncalar'da Tartışma Yaratan Başörtü SahnesiGüncel

Etiketler
Başörtüsü
Son Güncelleme:
Yeni Adli Yıl Yoğun Gündemle Başlıyor: İşte Türkiye'nin Konuştuğu Davalar... Yeni Adli Yıl Yoğun Gündemle Başlıyor: İşte Türkiye'nin Konuştuğu Davalar...
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!
Okullarda Siyah Ayakkabı Zorunlu mu Oluyor? MEB'den İddialara Net Yanıt Okullarda Siyah Ayakkabı Zorunlu mu Oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Kan Donduran Siyasi Suikast! Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy Öldürüldü... 'Ukrayna'nın Kalbini Vurdular' Ukrayna'nın Kalbi Öldürüldü
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Süper Lig’in Eski Yıldızının Eşi Kuyumcu Soydu! Kırmızı Bültenle Yakalandı Süper Lig’in Eski Yıldızının Eşi Kuyumcu Soydu! Kırmızı Bültenle Yakalandı
Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım' Aldığı Acı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı