İlahiyatçı Emine Yücel'den Şok Karar: Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı

İlahiyatçı ve Toplumsal Esenlik Derneği üyesi Emine Yücel, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında dikkat çekici bir eyleme imza attı. Sokak köpeklerinin toplatılmasına ilişkin yasaya tepki olarak başörtüsünü çıkaran Yücel, bu kararının kalıcı olduğunu ve bir daha başörtüsü takmayacağını açıkladı. Yücel, canlı yayında yaptığı açıklamada, başörtüsüne bazı kesimlerce aşırı anlam yüklendiğini ve bu durumun küresel güçler tarafından manipüle edildiğini belirtti.

'BAŞÖRTÜMÜZÜ ALGI YÖNETİMİNDE KULLANIYORLAR'

“İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor” diyerek kararının gerekçesini çarpıcı sözlerle ifade etti.

Eylemini geçen yıl sokak hayvanları yasası çıktığında planladığını ancak geniş çaplı bir miting düzenlenemediği için ertelediğini belirten Yücel, “Bu eylemi geçen yıl yapmak istemiştim fakat büyük bir miting hazırlanamadı. Sonrasında bone kullanarak bir yenilenme yapmıştım. Bugün de artık tamamen bırakıyorum” dedi.

CEMİL KILIÇ'TAN DESTEK

Yücel’in bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlahiyatçı Cemil Kılıç, Yücel’e destek vererek, “Emine Hocam, Atatürkçü ve Türk ulusçusudur” yorumunda bulundu. Daha önce benzer bir şekilde başörtüsünü çıkaran aktivist Berrin Sönmez’in de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbelerine tepki olarak bu kararı aldığı biliniyor.