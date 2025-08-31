Okullarda Siyah Ayakkabı Zorunlu mu Oluyor? MEB'den İddialara Net Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni öğretim yılı öncesinde yayımladığı genelgeyle okul kıyafetlerinde yeniden standart uygulamaya geçildi.

İlkokullarda önlük, ortaöğretim kademelerinde ise forma zorunluluğu yeniden hayata geçirilirken, ayakkabılarla ilgili çıkan “siyah renk zorunluluğu” haberleri sosyal medyada tartışma yarattı.

İDDİALARI YALANLADI

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 eğitim öğretim döneminden itibaren siyah ayakkabı giymek zorunda kalacağı yönündeki iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı.

“KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK”

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, gündemdeki haberlerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu konuda alınmış, onaylanmış ya da üzerinde çalışılan kesin bir karar bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İDDİA NASIL GÜNDEM OLDU?

Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından MEB’e sunulan öneri raporunda dernek yöneticileri, okullarda öğrenciler arasında yaşanan marka rekabetinin önüne geçmek ve sağlıklı ayakkabı kullanımını teşvik etmek amacıyla "deri ve kösele tabanlı okul ayakkabıların zorunlu hale getirilmesini önerdi.

TASD Başkanı Berke İçten, yaptığı açıklamada, “Okullarda ayakkabı standardı olmaması, öğrenciler arasında marka rekabetini körüklüyor. Bu hem psikolojik hem ekonomik bir yük oluşturuyor. Ayrıca sahte ayakkabılar ayak gelişimini olumsuz etkiliyor” diyerek önerinin gerekçelerini savundu.

BAKANLIK ÖNERİYE SICAK BAKMADI

Bakanlık kaynakları, yapılan görüşmelerde dernek önerisine olumlu yaklaşılmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi