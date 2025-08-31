Yeni Adli Yıl Yoğun Gündemle Başlıyor: İşte Türkiye'nin Konuştuğu Davalar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adli tatilin sona ermesiyle yeni adli yıl, yarın düzenlenecek törenle başlıyor. Yine hem siyasi hem de kritik davaların masada olduğu 2025-2026 adli yılı, yarın saat 10.00’da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Saat 14.00’te Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda gerçekleşecek açılış töreninde de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez konuşma yapacak. Katılırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da törende bir konuşma yapacak.

İMAMOĞLU, KURULTAY, E-İMZA ÇETESİ...

Birçoğu siyasi çok kritik dosyaların yoğun gündemiyle başlayacak yeni adli yılda öne çıkan davalar şu şekilde:

- 2-4 Eylül ’de tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in, 8 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde Türkiye gündemine oturan e-imza çetesinin ilk duruşması yapılacak.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması ve hakkında açılan diğer davalarda yargılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’na açtığı tazminat davası da 9 Eylül’de görüşülecek.

- CHP Kurultayı ile ilgili davanın karar duruşması 15 Eylül’de Ankara’da yapılacak.

- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları, İstanbul İl Kongresi’ni ve Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylarla ilgili davada 22 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

- Türkiye’nin yakından takip ettiği davalardan biri olan Daltonlar Çetesi duruşması da 22 Kasım’da Silivri Adliyesinde görülecek.

