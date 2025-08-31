Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı, Araçlar Takla Attı! Ağır Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir-Niğde Karayolu Göre kasabası çıkışında dün akşam saatlerinde bir meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. idaresindeki otomobil, önünde seyreden M.Ö. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan iki araç da şarampole yuvarlanırken, vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak onları araçların içerisinden çıkardı ve ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı, araçlar ise hurdaya döndü.

POLİSE TESLİM OLDU

Kazada hafif yaralanan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü F.Ç.'nin polise teslim olduğu ve yapılan ölçümlerde 0.60 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

