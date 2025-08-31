Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı

Sakarya Karasu’da marketten dönen baba, sokakta kurşunların hedefi oldu. Ömer Akbay başından vurularak yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki oğlu seken kurşunla yaralandı.

Sakarya'da Silahlı Saldırı! Baba Öldü, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte market alışverişinden dönen Ömer Akbay (35), tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay, saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi.

Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu. Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

