Boğaziçi Üniversitesi'nde Dehşet! 15 Yaşındaki Kız Çocuğunu Katledip İntihar Etti!

24 suç kaydı olan 20 yaşındaki Ayberk K. İsimli şahıs Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bulunan bir kafede 15 yaşındaki kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kan donduran bir cinayet yaşandı. 24 suç kaydı olduğu belirtilen Ayberk K. isimli şahsın, kampüsteki kafede bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunu silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Şahsın cinayetin ardından intihar ettiği kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden cinayete ilişkin yapılan açıklamada, emniyet birlikleriyle iş birliği içinde olunduğu kaydedildi.

Üniversitenin açıklaması şöyle:

"BİLGİLENDİRME

Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

