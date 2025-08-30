Sansar Salvo İntihar Girişiminde Bulundu

Sansar Salvo lakaplı rapçi intihar girişiminde bulundu. Ünlü rapçinin tedavisi sürüyor.

Türk rap dünyasında Sansor Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Aslan, intihar girişiminde bulundu. Son zamanlarda yaşadığı psikolojik sorunlarla gündemde olan ünlü rapçi, intihar girişimi haberini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Bu videodan sonra kendisinden haber alınamayan şarkıcının çok sayıda ilaç içtiği ve bir hastanede müşahede altında olduğu öğrenildi.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Türk rap müziğinin öncü isimlerinden biri olarak tanınan sanatçı, 2000’li yılların başından itibaren yeraltı rap camiasında dikkat çekti. Lirik gücü, agresif tarzı ve üretkenliğiyle öne çıkan Sansar Salvo, bugüne dek çok sayıda solo albüm ve ortak projeye imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi

