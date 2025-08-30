Adana'da 500 TL İçin Kiracılarını Öldürmüşlerdi... Cani Ev Sahiplerine Kelepçe

Adana'da kiracısını 500 TL'lik şofben üzerinden çıkan tartışmada kiracılarını katleden çift tutuklandı.

Adana'da 500 TL İçin Kiracılarını Öldürmüşlerdi... Cani Ev Sahiplerine Kelepçe
Adana Kozan’da 500 TL’lik şofben parası için kiracılarını sopayla darp ederek öldüren Yener Rüzgar (42) ile eşi Nurhan Rüzgar (38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda, Ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Başak, darp edildikten sonra yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da 500 TL İçin Kiracılarını Öldürmüşlerdi... Cani Ev Sahiplerine Kelepçe - Resim : 1

KİRACI MEZARA EV SAHİPLERİ CEZAEVİNE

Hüseyin Başak’ın cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldükten sonra işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

