Ev Sahibi Dehşeti Ölümle Bitti... Kiracısını Sopayla Katletti

Ölümlü kira anlaşmazlığı haberinin adresi bu kez Adana oldu. Ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan Hüseyin Başak eve gittiğinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kira anlaşmazlıkları ev sahipleri ve kiracılar arasında zaman zaman krize neden olurken, Adana’nın Kozan ilçesinde ölümlü bir vaka meydana geldi. Bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla dövüp ölümüne neden oldu.

İddiaya göre ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı Başak'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Ev Sahibi Dehşeti Ölümle Bitti... Kiracısını Sopayla Katletti - Resim : 1

Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Yener R.'yi arama çalışması ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

