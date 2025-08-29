Türkiye’nin İade Talebi Reddedildi: Casperlar’ın Lideri Almanya’dan Elini Kolunu Sallayarak Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'da gözaltına alınan ve "Casperlar" suç örgütünün lideri olduğu belirtilen İsmail Atız, yalnızca dört gün sonra serbest kaldı. Suç dünyasında "Hamuş" kod adıyla tanınan Atız hakkında Türkiye'nin iade talebi, Alman makamlarınca reddedildi. Gerekçe olarak ise “adil yargılama endişesi” gösterildi.

RUTİN KONTROLDE YAKALANDI

Alman medyasında yer alan bilgilere göre, İsmail Atız Hessen eyaletinde yapılan olağan bir polis kontrolü sırasında yakalandı. Atız, Türkiye tarafından çıkarılan arama kaydı tespit edilince gözaltına alındı.

İADE TALEBİNE HUKUKİ ENGEL

Tagesschau’nun haberine göre, Frankfurt Başsavcılığı, Atız’ın Türkiye’ye iadesi için herhangi bir tutuklama talebinde bulunmadı. Bu kararın temelinde, “İade için gerekli hukuki koşulların Türkiye'de mevcut olmaması” gerekçesi yer aldı.

Frankfurt Yüksek Mahkemesi Sözcüsü ise, Türkiye’deki mevcut siyasi ortam nedeniyle adil bir yargılamanın garanti altında olmadığını düşündüklerini açıkladı. Sözcü ayrıca, tutuklama talebi sunulmuş olsaydı bile mahkemenin bu yönde bir karar vermeyeceğini ifade etti.

116 FARKLI SUÇTAN ARANIYOR

İsmail Atız hakkında cinayet, soygun, uyuşturucu ticareti, fuhuş, hürriyeti tahdit gibi ciddi suçlamalar bulunuyor. Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Atız’ın toplamda 116 farklı suçtan yargılanması bekleniyor.

BDK BAŞKANI: RET ZORUNLUDUR

Federal Kriminal Polis Memurları Birliği (BDK) Başkanı Dirk Peglow, kararın hukuki gerekçelerini değerlendirirken şu ifadeyi kullandı: “İade talep eden devlette hukukun üstünlüğü garanti edilemeyecekse, ret zorunludur.”

'ALMANYA'YI BİR SIĞINAK KULLANMAK BİR DAVET'

Karara yönelik eleştiriler de gecikmedi. Organize suçla mücadele eden çevreler, Almanya’nın bu tavrının suç örgütleri açısından olumsuz etkiler doğuracağını savundu. İsmini vermek istemeyen bir yetkili ise, durumu "Bu, organize suçun büyük isimleri için Almanya'yı bir sığınak olarak kullanmak ve burada serbestçe faaliyet göstermek için bir davettir” sözleriyle duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi