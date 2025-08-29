'T24'ten Gazeteci Pınar Doğu'ya Sansür' İddiası: Mine Söğüt'ün Yazısı Sonrası Ortalık Karıştı

Yazar Mine Söğüt’ün ifşalarla ilgili yazdığı yazının tepki toplaması sonrası yanıt niteliğinde bir yazı kaleme alan gazeteci Pınar Doğu, yazısının T24 tarafından sansür amacıyla yayımlanmadığını söyledi. T24 ise Pınar Doğu'nun iddiasını yalanlayarak yanıt verdi.

Son Güncelleme:
'T24'ten Gazeteci Pınar Doğu'ya Sansür' İddiası: Mine Söğüt'ün Yazısı Sonrası Ortalık Karıştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde sanat ve televizyon dünyasındaki taciz ve şiddet ifşaatları sosyal medya gündeminden düşmezken, Mine Söğüt'ün geçtiğimiz gün T24’te ifşalar ve faillerle ilgili yazdığı yazı tepki topladı. Yazıda şiddet ve taciz faillerini ifşa eden kadınların failleriyle aynı yöntemi kullandığını ve psikolojik şiddete başvurduğunu iddia eden Söğüt'ün yazısı "fail aklayıcı" bulundu.

Gazeteci Pınar Doğu da Mine Söğüt’e cevaben bir yazı yazdığını fakat bunun T24 tarafından yayınlamadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 yıllık T24 yazarı olduğunu hatırlatan Doğu, "Mine Söğüt’ün yazısına cevaben yazdığım yazıyı T24 sitesine koymadığı gibi bir süredir yazılarına ara verenlerin köşesini kapattığı gibi asılsız bir iddia ile yanıt gönderdi. Asılsız diyorum. Çünkü uzun süre yazmayıp da yazısı yayımlanan birçok yazarı var T24’ün" dedi.

'T24'ten Gazeteci Pınar Doğu'ya Sansür' İddiası: Mine Söğüt'ün Yazısı Sonrası Ortalık Karıştı - Resim : 1

PINAR DOĞU: UTANÇ VESİKASI OLSUN

Yazının yayımlanmamasındaki asıl sebebin Mine Söğüt’ün "fail aklayıcı" yazısına itiraz etmesi olduğunu dile getiren Pınar Doğu, "Yazıyı buraya da koyacağım elbette. Zaten dünden beri birçok feminist kendisine gereken cevabı verdi. T24’ün hakkaniyetli davranmasını beklemek saflıkmış. Hatta bakıyorum da yazımda yine de kibarlıktan üstü kapalı anlattıklarımı daha açık genişleteceğim. Hangi faili koruduğunu, yazar masasının kendisine tepkisini vs. Bu da T24 ve Mine Söğüt için utanç vesikası olsun. Eleştiriye kapalı bir mecra bağımsızlık iddiasında bulunmasın" ifadelerini kullandı.

T24: 15 AYDIR YAZMADIĞI İÇİN YAYIMLANMADI

T24 ise Pınar Doğu’ya verdiği yanıtta kendisinin 15 aydır siteye yazı yazmadığı için ilgili metnin yayınlanmadığını belirterek “Sayın Pınar Doğu, T24’e son yazısını gönderdiği 26 Mayıs 2024’te herhangi bir bildirim yapmadan yazılarına kendisi son verdiği için, 15 ay sonra gönderdiği yazı kullanılmamıştır. Bu kararın, T24’te yayımlanmayan yazısında yazarımız Mine Söğüt’ü eleştirmesiyle ilgili olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir. Nitekim Mine Söğüt’ün yazısına eleştiri içeren yazı ve haberler hâlihazırda T24’te yayındadır" ifadelerine yer verdi.

T24'ten yapılan açıklamada "Sayın Pınar Doğu’yu, bir bildirimde bulunmadan yazmayı bıraktığı köşesine 15 ay sonra gönderdiği bir yazı için öne sürdüğü iftirayı geri çekmeye davet ediyoruz" denilerek suçlamanın iftira olduğu söylendi.

PINAR DOĞU: DAHA ÖNCE DE YAYIMLAMADINIZ

Pınar Doğu ise bu açıklamaya "Ben yazılarıma son vermedim. Siz benim geçen yaz Temmuz’da Kürt lubunya gazeteci Bawer’le (velvelenet) yaptığım röportajı yayımlamadınız. Editörünüz Aylin Kaplan noname isimlerle röportajın yayımlanmayacağını söyledi. Sorduğum sorulara yanıt alamadım" sözleriyle yanıt verdi ve sitede yazmaya bir yıldan fazla süre ara veren herkesin yazılarının yayınlandığını vurguladı.

Adı Taciz İddialarında Geçiyordu: Ünlü Sanatçı Ogün Sanlısoy Sessizliğini BozduAdı Taciz İddialarında Geçiyordu: Ünlü Sanatçı Ogün Sanlısoy Sessizliğini BozduGüncel
Taciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini KestiTaciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini KestiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
T24 Taciz
Son Güncelleme:
Bahçeli'nin '30 Ağustos' Mesajında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu '30 Ağustos' Mesajında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
Polonya’da Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti Korkunç Kaza! F-16 Uçağı Yere Çakıldı
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Ali Koç Bu Sefer Başını Duvarlara Vuracak: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu Vetosu! Satmaktan Vazgeçtiler Fenerbahçe'ye Kerem Darbesi!
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı
DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti' 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'