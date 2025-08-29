'T24'ten Gazeteci Pınar Doğu'ya Sansür' İddiası: Mine Söğüt'ün Yazısı Sonrası Ortalık Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde sanat ve televizyon dünyasındaki taciz ve şiddet ifşaatları sosyal medya gündeminden düşmezken, Mine Söğüt'ün geçtiğimiz gün T24’te ifşalar ve faillerle ilgili yazdığı yazı tepki topladı. Yazıda şiddet ve taciz faillerini ifşa eden kadınların failleriyle aynı yöntemi kullandığını ve psikolojik şiddete başvurduğunu iddia eden Söğüt'ün yazısı "fail aklayıcı" bulundu.

Gazeteci Pınar Doğu da Mine Söğüt’e cevaben bir yazı yazdığını fakat bunun T24 tarafından yayınlamadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 yıllık T24 yazarı olduğunu hatırlatan Doğu, "Mine Söğüt’ün yazısına cevaben yazdığım yazıyı T24 sitesine koymadığı gibi bir süredir yazılarına ara verenlerin köşesini kapattığı gibi asılsız bir iddia ile yanıt gönderdi. Asılsız diyorum. Çünkü uzun süre yazmayıp da yazısı yayımlanan birçok yazarı var T24’ün" dedi.

PINAR DOĞU: UTANÇ VESİKASI OLSUN

Yazının yayımlanmamasındaki asıl sebebin Mine Söğüt’ün "fail aklayıcı" yazısına itiraz etmesi olduğunu dile getiren Pınar Doğu, "Yazıyı buraya da koyacağım elbette. Zaten dünden beri birçok feminist kendisine gereken cevabı verdi. T24’ün hakkaniyetli davranmasını beklemek saflıkmış. Hatta bakıyorum da yazımda yine de kibarlıktan üstü kapalı anlattıklarımı daha açık genişleteceğim. Hangi faili koruduğunu, yazar masasının kendisine tepkisini vs. Bu da T24 ve Mine Söğüt için utanç vesikası olsun. Eleştiriye kapalı bir mecra bağımsızlık iddiasında bulunmasın" ifadelerini kullandı.

T24: 15 AYDIR YAZMADIĞI İÇİN YAYIMLANMADI

T24 ise Pınar Doğu’ya verdiği yanıtta kendisinin 15 aydır siteye yazı yazmadığı için ilgili metnin yayınlanmadığını belirterek “Sayın Pınar Doğu, T24’e son yazısını gönderdiği 26 Mayıs 2024’te herhangi bir bildirim yapmadan yazılarına kendisi son verdiği için, 15 ay sonra gönderdiği yazı kullanılmamıştır. Bu kararın, T24’te yayımlanmayan yazısında yazarımız Mine Söğüt’ü eleştirmesiyle ilgili olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir. Nitekim Mine Söğüt’ün yazısına eleştiri içeren yazı ve haberler hâlihazırda T24’te yayındadır" ifadelerine yer verdi.

T24'ten yapılan açıklamada "Sayın Pınar Doğu’yu, bir bildirimde bulunmadan yazmayı bıraktığı köşesine 15 ay sonra gönderdiği bir yazı için öne sürdüğü iftirayı geri çekmeye davet ediyoruz" denilerek suçlamanın iftira olduğu söylendi.

PINAR DOĞU: DAHA ÖNCE DE YAYIMLAMADINIZ

Pınar Doğu ise bu açıklamaya "Ben yazılarıma son vermedim. Siz benim geçen yaz Temmuz’da Kürt lubunya gazeteci Bawer’le (velvelenet) yaptığım röportajı yayımlamadınız. Editörünüz Aylin Kaplan noname isimlerle röportajın yayımlanmayacağını söyledi. Sorduğum sorulara yanıt alamadım" sözleriyle yanıt verdi ve sitede yazmaya bir yıldan fazla süre ara veren herkesin yazılarının yayınlandığını vurguladı.

