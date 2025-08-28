Adı Taciz İddialarında Geçiyordu: Ünlü Sanatçı Ogün Sanlısoy Sessizliğini Bozdu

Taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, bir iddia da Ogün Sanlısoy hakkında geldi. Sanlısoy, iddialara ilişkin sessizliğini bozdu.

Adı Taciz İddialarında Geçiyordu: Ünlü Sanatçı Ogün Sanlısoy Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanat camiasından ünlü isimlerle ilgili taciz ifşaları Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, bu isimlerden biri de ülü rockçı Ogün Sanlısoy’du. Ünlü isim sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Söz konusu iddiaları ‘gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo’ olarak niteleyen ünlü isim, “Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo birkaç kişi tarafından dolaşıma sokulmuştur. Konunun asılsız olduğunu anlatmak amacıyla bu kişilere ulaşmaya çalışmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanamamıştır” ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK'

Hayatı boyunca hassas konulara duyarlı olduğunu ve şarkılarında da bu konulara yer verdiğinin altını çizen Sanlısoy, “Hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür. Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır. Ayrıca bu paylaşımları sürdüren kişilerin de iki gün içerisinde içeriklerini kaldırmaları beklenmektedir; aksi durumda onlar hakkında da hukuki yollara başvurulacaktır. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve destek veren dostlarıma, grup arkadaşlarıma, sevgilime ve tüm sevenlerime yürekten teşekkür ederim” diye yazdı.

Taciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini KestiTaciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini KestiGüncel
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradımİfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize UğradımGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Taciz
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Almanya'dan Osman Kavala'ya Goethe Madalyası Almanya'dan Osman Kavala'ya Goethe Madalyası
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Benfica Maçında İpler Gerildi, İki Yıldız İsim Birbirine Girdi İki Yıldız İsim Birbirine Girdi
Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı