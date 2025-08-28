Adı Taciz İddialarında Geçiyordu: Ünlü Sanatçı Ogün Sanlısoy Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanat camiasından ünlü isimlerle ilgili taciz ifşaları Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, bu isimlerden biri de ülü rockçı Ogün Sanlısoy’du. Ünlü isim sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Söz konusu iddiaları ‘gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo’ olarak niteleyen ünlü isim, “Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo birkaç kişi tarafından dolaşıma sokulmuştur. Konunun asılsız olduğunu anlatmak amacıyla bu kişilere ulaşmaya çalışmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanamamıştır” ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK'

Hayatı boyunca hassas konulara duyarlı olduğunu ve şarkılarında da bu konulara yer verdiğinin altını çizen Sanlısoy, “Hakkımda ortaya atılan bu temelsiz iddialar beni derinden üzmüştür. Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır. Ayrıca bu paylaşımları sürdüren kişilerin de iki gün içerisinde içeriklerini kaldırmaları beklenmektedir; aksi durumda onlar hakkında da hukuki yollara başvurulacaktır. Bu süreçte yanımda olan, bana inanan ve destek veren dostlarıma, grup arkadaşlarıma, sevgilime ve tüm sevenlerime yürekten teşekkür ederim” diye yazdı.

