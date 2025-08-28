İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım
Sosyal medya taciz ifşaları ile çalkanıyor! Sanat dünyasında ve sahnede tanınmış isimlerin açıklamaları peş peşe geliyor. Son olarak şarkıcı Melek Mosso, yaşadığı iğrenç olayı ilk kez anlattı. Ünlü şarkıcı çocukluğundan bu yana üç kez tacize uğradığını ifade etti.
Sanat dünyası taciz ifşalarıyla çalkalanmakta. Son olarak şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti. İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildikleri ortaya çıkmıştı.
MELEK MOSSO İLK KEZ AÇIKLADI
Bu hamleler sonrasında Melek Mosso’dan gündemi sarsan yeni bir açıklama geldi. Melek Mosso, çocukluğundan bu yana üç kez tacize uğradığını söyleyerek yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.
Başına gelen iğrenç olayı takipçilerine anlatan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÜÇ KEZ TACİZE UĞRADIM’
"Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı. Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç).
Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin."
Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.
Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.