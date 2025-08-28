İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.