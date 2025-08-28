Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimle ilgili çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çekerken, Tekin’in açıklamaları doğrultusunda çok tartışılacak bir gelişme yaşandı. Meslek liseleri bünyesinde sadece kız öğrencilerin gidebileceği ortaokullar açıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ülke genelinde kız öğrenciler için açılan ortaokulları eleştiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “AKP iktidarı yıllardır fırsat buldukça karma eğitimi tartışmaya açmakta, Cumhuriyet’in temel kazanımlarını adım adım geriletmeye çalışmaktadır. Bugün ise elimizdeki resmi yazı, bu niyetin bir uygulamaya dönüştüğünü açıkça ortaya koymaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Özbay, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesinde geçen 'Milli eğitim kurumlarında kız ve erkek öğrenciler karma eğitim görürler’ ifadesine dikkat çekerken, “Bu hükme rağmen kız ortaokullarının açılması, kanuna ve laik Cumhuriyet’in temel ilkelerine açık bir aykırılıktır. Bu adım, toplumu cinsiyet temelinde bölmeyi, kız çocuklarını daha küçük yaşlardan itibaren ayrıştırmayı ve eğitim hakkını sınırlamayı hedefleyen ideolojik bir müdahaledir” dedi.

TAM 8 OKUL AÇILDI...

Öte yandan, kız öğrenciler için ortaokulların listesi ise şöyle:

• Adana / Seyhan: Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Ankara / Çankaya: Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

Gaziantep / Şehitkamil: GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Gaziantep / Şahinbey: Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 3. katında “Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Karaman / Merkez: Nefise Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2. katında “Nefise Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Kastamonu / Taşköprü: Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin zemin katında “Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Manisa / Gölmarmara: Şehit Emral Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin zemin katında “Şehit Emral Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

Şanlıurfa / Haliliye: Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 15 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan yazı ile bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin bünyesinde yalnızca kız öğrencilere yönelik ortaokullar açılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Cumhuriyet