Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitim çıkışlarının ardından tepki çeken bir hamle geldi. Sadece kız öğrencilerin gideceği 8 okul açıldığı bildirildi.

Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimle ilgili çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çekerken, Tekin’in açıklamaları doğrultusunda çok tartışılacak bir gelişme yaşandı. Meslek liseleri bünyesinde sadece kız öğrencilerin gidebileceği ortaokullar açıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ülke genelinde kız öğrenciler için açılan ortaokulları eleştiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “AKP iktidarı yıllardır fırsat buldukça karma eğitimi tartışmaya açmakta, Cumhuriyet’in temel kazanımlarını adım adım geriletmeye çalışmaktadır. Bugün ise elimizdeki resmi yazı, bu niyetin bir uygulamaya dönüştüğünü açıkça ortaya koymaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Karma Eğitime 'Yusuf Tekin' Darbesi... Sadece Kız Öğrencilerin Gidebileceği 8 Okul Açıldı - Resim : 1

Özbay, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesinde geçen 'Milli eğitim kurumlarında kız ve erkek öğrenciler karma eğitim görürler’ ifadesine dikkat çekerken, “Bu hükme rağmen kız ortaokullarının açılması, kanuna ve laik Cumhuriyet’in temel ilkelerine açık bir aykırılıktır. Bu adım, toplumu cinsiyet temelinde bölmeyi, kız çocuklarını daha küçük yaşlardan itibaren ayrıştırmayı ve eğitim hakkını sınırlamayı hedefleyen ideolojik bir müdahaledir” dedi.

TAM 8 OKUL AÇILDI...

Öte yandan, kız öğrenciler için ortaokulların listesi ise şöyle:

• Adana / Seyhan: Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Ankara / Çankaya: Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

Gaziantep / Şehitkamil: GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”
• Gaziantep / Şahinbey: Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 3. katında “Mavikent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Karaman / Merkez: Nefise Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2. katında “Nefise Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Kastamonu / Taşköprü: Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin zemin katında “Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

• Manisa / Gölmarmara: Şehit Emral Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin zemin katında “Şehit Emral Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

Şanlıurfa / Haliliye: Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 1. katında “Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu”

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 15 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan yazı ile bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin bünyesinde yalnızca kız öğrencilere yönelik ortaokullar açılmasına karar verilmişti.

Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın 'harem-selamlık' eğitim sevdası: Kılıfını da böyle bulduYeni Milli Eğitim Bakanı'nın 'harem-selamlık' eğitim sevdası: Kılıfını da böyle bulduSiyaset

Bu Sözler Ortalığı Karıştıracak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS'de Şaibe İddialarına Çok Sert Yanıt: 'Geri Zekalıya Anlatır Gibi...'Bu Sözler Ortalığı Karıştıracak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS'de Şaibe İddialarına Çok Sert Yanıt: 'Geri Zekalıya Anlatır Gibi...'Siyaset

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
Eğitim Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Bakan Tekin Tüm Detayları Anlattı: Okullarda Kıyafet Uygulaması Neden Değişti? Yeni Formalar Nereden Alınacak? Okullarda Kıyafet Uygulaması Neden Değişti?
Süper Lig’de Yılın İmzası! Hakan Çalhanoğlu Hayırlı Olsun: Paylaşımıyla Son Noktayı Koydu Hakan Çalhanoğlu Hayırlı Olsun
İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Deprem Riski En çok o İlçelerde Var Deprem Riski En çok o İlçelerde Var
Devlet Himayesindeki 286 Genç Üniversiteli Oldu Devlet Himayesindeki 286 Genç Üniversiteli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti O Hareketi Fenerbahçelileri Çıldırttı