Devlet Himayesindeki 286 Genç Üniversiteli Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayesindeki 691 gençten 286’sı üniversiteye yerleşti. Sosyal hizmetler, psikoloji ve siyaset bilimi en çok tercih edilen bölümler oldu. Bakan Göktaş, gençlerin eğitim hayatları boyunca desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve koruması altında olan gençlerin üniversite başarılarını duyurdu. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 691 gençten 286’sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Üniversitelere yerleşen gençler, hukuk, sosyal hizmetler, psikoloji, siyaset bilimi, tıp, mühendislik ve öğretmenlik gibi farklı bölümlerde eğitim görecek.

Üniversiteye yerleşen gençlerin en fazla tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler oldu. Bunu psikoloji ve siyaset bilimi takip ederken, tıp, hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, mimarlık, bilgisayar, biyosistem, gıda, inşaat, kimya ve makine mühendislikleri ile gastronomi ve mutfak sanatları, hemşirelik ve iktisat gibi bölümler de gençlerin tercihlerinde yer aldı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik ederek, "Bakanlık olarak, gençlerimize her zaman destek oluyor, onlara pek çok imkan sağlıyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçları noktasında destekler sunuyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca gençlerimizi sanat ve sportif aktivitelerle de destekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve öğrenim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Üniversite
