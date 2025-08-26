Türkiye'de 779 Üniversite Bölümüne Tek Bir Öğrenci Bile Yerleşmedi

YKS sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 779 üniversite bölümü bu yıl kontenjanlarını dolduramadı ve tek bir öğrenci bile yerleşmedi. Eğitim uzmanları, bu durumun gençlerin kariyer tercihleri ve yükseköğretim sisteminin güncel ihtiyaçlarla uyumu konusunda önemli ipuçları verdiğini belirtiyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Türkiye genelinde 779 üniversite bölümü, bu yıl hiç öğrenci çekemedi. Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam kontenjanların önemli bir kısmının boş kalması, yükseköğretim sisteminde ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

HANGİ BÖLÜMLER BOŞ KALDI?

ÖSYM verilerine göre, özellikle bazı meslek yüksekokulları ve belirli lisans programları, adaylar tarafından tercih edilmedi. Boş kalan bölümler arasında mühendislik, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri gibi farklı alanlardan programlar yer alıyor. Eğitim uzmanları, bu durumun gençlerin kariyer planlamasında daha seçici davranmasından ve iş piyasasının taleplerine yönelik bölümleri tercih etme eğiliminden kaynaklandığını ifade ediyor.

'MÜFREDAT VE KONTENJAN PLANLAMASI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayşe Yılmaz, “Gençler artık diploma odaklı değil, iş garantisi sunan ve geleceğin mesleklerine hitap eden bölümleri tercih ediyor. Üniversitelerin bazı programları, sektör ihtiyaçlarıyla uyumsuz hale gelmiş olabilir. Bu, yükseköğretimde müfredat ve kontenjan planlamasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

NEDEN TERCİH EDİLMİYORLAR?

Öte yandan, bazı bölümlerin coğrafi konumları ve altyapı eksiklikleri de tercih edilmeme nedenleri arasında sayılıyor. Örneğin, Anadolu’daki bazı üniversitelerin belirli bölümleri, büyük şehirlere kıyasla daha az ilgi görüyor. Ayrıca, özel üniversitelerin yüksek ücretleri de kontenjanların dolmamasına yol açan bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

YÖK yetkilileri, boş kalan bölümlerle ilgili bir analiz çalışması başlatıldığını ve önümüzdeki yıllarda kontenjan planlamasında daha gerçekçi bir yaklaşım benimseneceğini belirtti. Yetkililer, aynı zamanda meslek liseleri ve ara eleman yetiştiren programlara olan ilginin artması için yeni politikalar geliştirileceğini de vurguladı

Kaynak: Oksijen

