YKS Sonuçları Açıklandı, Öğrencilerin Ev Telaşı Başladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Eskişehir'deki Kira Fiyatları...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin kiralık ev arayışı hız kazandı. Özellikle İstanbul ve Ankara’da kira fiyatları adeta cep yakıyor. Yaz aylarındaki taşınma hareketliliği ve yeni akademik yılın yaklaşması, kiralık ev piyasasında ciddi bir hareketlenmeye yol açtı.

İSTANBUL’DA KİRA FİYATLARI EL YAKIYOR

İstanbul’da öğrenciler için kiralık ev fiyatları arasında büyük uçurumlar dikkat çekiyor. Esenler’de en uygun öğrenci apartlarının aylık kirası 3 bin 500 TL’den başlarken, Ataşehir’de 120 metrekarelik lüks 3+1 dairelerin kirası 90 bin TL’ye kadar çıkıyor. Şehir genelinde öğrenciye yönelik kiralık dairelerin ortalama kirası ise 25 bin TL seviyesinde. Özellikle Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece gibi ilçelerde kentsel dönüşüm ve yeni projeler, kira fiyatlarını daha da yukarı çekiyor.

ANKARA’DA ORTALAMA KİRA 22 BİN TL

Başkent Ankara’da da kira fiyatları öğrencileri zorluyor. En düşük kira bedeli 7 bin 500 TL’den başlarken, merkezi ilçelerde fiyatlar 55 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Ankara’da öğrenciye yönelik kiralık dairelerin ortalama kirası ise 22 bin TL civarında seyrediyor. Uzmanlar, ağustos ayındaki taşınma hareketliliğinin fiyatları artırdığını, ancak eylül itibarıyla piyasanın bir miktar durulabileceğini öngörüyor.

İZMİR, ÇANAKKALE VE ESKİŞEHİR’DE DURUM

İzmir’de kira fiyatları da yüksek seyrediyor. Buca’da en uygun kiralık evler 7 bin 500 TL’den başlarken, Karabağlar’da fiyatlar 72 bin TL’ye kadar çıkıyor. İzmir genelinde ortalama kira bedeli 20 bin TL seviyesinde. Çanakkale’de ise kiralar 6 bin 500 TL ile 35 bin TL arasında değişiyor, ortalama kira 18 bin TL. Eskişehir, diğer şehirlere kıyasla daha uygun görünse de kiralar 7 bin 500 TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkıyor, ortalama kira ise 11 bin TL.

Kaynak: NTV