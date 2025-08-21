20 İlde Kira ve Kapora Dolandırıcılığı: Yöntemleri Afişe Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 55 kişinin yakalandığı operasyonlarda, "araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası" temalarıyla dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

20 İlde Kira ve Kapora Dolandırıcılığı: Yöntemleri Afişe Oldu
Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonlar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak 20 il merkezli "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu operasyonlarımızda 55 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 23’ünün de tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, 14 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti. İçişleri Bakanı; Aydın, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında bilgi verdi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin 'araç kiralama/kapora bedeli ve ev eşyası' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" diyerek bu şahıslar hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

