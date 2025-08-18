5 İlde 5 Suç Örgütüne Operasyon! 26 Şüpheliye Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlara dair bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Aydın’da işletmelere baskı kurarak haraç toplayan, Hakkari’de yasa dışı bahis siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan, Ankara ve Balıkesir’de uyuşturucu ticaretiyle ilgilenen, Mersin’de ise silah kaçakçılığı faaliyetleri yürüten toplam 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, toplamda 1 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edilen 26 kişi tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer zanlılarla ilgili işlemler sürüyor.

Kaynak: DHA