Yeni uygulamayla kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi üniteleri hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları da 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılacak. İstanbul Tabip Odası, karara tepki göstererek, hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hizmet alacak hastalar için riskler oluştuğunu vurguladı.

Uzun zamandır maddi manevi yaşadıkları sıkıntılarla alakalı seslerini duyurmaya çalışan doktorlar, son olarak mesai saatlerinin uzamasına tepki gösterdi. Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik bir talimat geldi.

Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta - Resim : 1

İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hizmet alacak hastaların sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına işaret ederek karara tepki gösterdi.

Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta - Resim : 2

'MESAİ DIŞI ÇALIŞTIRMA KABUL EDİLEMEZ'

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada "Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

