Beylikdüzü’nde Makas Atan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: 1 Yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde, dün saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü M.Ö trafikte makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle aydınlatma direğine çarptı. O esnada şeridinde seyreden bir minibüs de önünde direğe çarpan otomobile çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada M.Ö isimli sürücü yaralanırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.Ö'nün hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İHA