Marmara Adası'nda Yolcu Gemisinde Korkunç Olay! Ekipler Denize Düşen Kişiyi Arıyor

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess adındaki yolcu gemisinde bir kişi denize düştü. Durumun anons edilmesi üzerine gemide panik yaşanırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi, bu bir korku filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu durumdan dolayı kimse uyuyamıyor" ifadelerini kullandı.

'MÜRETTEBATTAN OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Yolcu, anonsun yapılmasıyla birlikte gemide kaos yaşandığını söyleyerek, "İnsanlar korku içinde yönlerini kaybederek koşuşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu söyleniyor. Yarın sabah 07.00'de İstanbul'a varmamız gerekiyordu ancak şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA