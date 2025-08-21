Muğla'da Orman Yangını... 1 Hektarlık Alan Kül Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin dört bir yanında yaz boyu devam eden orman yangınları yeşil alanları küle çevirirken, son olarak Muğla'nın Yatağan ilçesi Gökbel mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 00.30 sıralarında yangın meydana geldi.

1 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesi ile 1 saat içinde kontrol altına alınırken, yangında toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: DHA