Türkiye’nin Yangın Haritası Değişti, Riskin En Düşük Olduğu Yer Artık Güvende Değil

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, son yıllarda dünyanın çok sayıda ülkesini etkileyen iklim değişikliğine ilişkin kritik açıklamalar yaptı.

Bilgili, geçmişte yangın riski düşük kabul edilen kuzey ve yüksek rakımlı bölgelerde artık daha sık orman yangınları yaşandığını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; Karabük, Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Sakarya’da meydana gelen toplam 372 yangında 10 bin 819 hektar ormanlık alan kül oldu.

Bilgili, Orta ve Batı Karadeniz’de çıkan yüzlerce yangının bu durumun en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

ARTIK DÜŞÜK RİSKLİ DEĞİL

Prof. Dr. Bilgili, son yıllarda artan uzun süreli kuraklıkların ardından yaşanan aşırı hava olaylarının yangınların hem sayısını hem de etkisini artırdığını dile getirdi. Bilgili, Güney Marmara ve Batı Karadeniz gibi yangın açısından düşük riskli kabul edilen bölgelerde artık düzenli olarak orman yangınları yaşandığını vurguladı.

SARIÇAMLAR VE DİĞER TÜRLER RİSK ALTINDA

Karaçam ormanlarının yanı sıra sarıçamların da giderek artan yangın riski altında olduğunu ifade eden Bilgili, “Eğer iklim değişikliği kuzey ve yüksek rakımlı bölgelerde de etkisini artırırsa, bu ormanlarda geçmişte görülmeyen yangınlarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

"BÜYÜK ZARAR GÖREBİLİR"

Doğu Karadeniz’in nemli yapısı yangınlara karşı koruyucu bir etken olsa da, uzun süreli kuraklıkların bu dengeleri bozabileceğini söyleyen Bilgili, özellikle ladin, göknar ve kayın gibi yangına dirençsiz türlerin büyük zarar görebileceğine dikkat çekti.

BÖCEKLER, KURUMALAR VE EKOSİSTEM TEHLİKESİ

Uzun süren kuraklıkların yalnızca yangınları değil, böcek istilalarını da tetikleyebileceğini belirten Bilgili, “Özellikle geçirgenliği düşük ve sığ topraklarda büyük çaplı kurumalar yaşanabilir. Bu da hem ekosistemi hem de biyolojik çeşitliliği tehdit eder” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz’de son 30 yılda artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle çok sayıda küçük çaplı yangın çıktığını aktaran Bilgili, Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde ise daha sık ve büyük yangınların yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: DHA