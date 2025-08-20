Barışın Anahtarı Türkiye’de mi? Ankara’nın Diplomasisine Yunan Basınından Dikkat Çeken Yorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri sürerken, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşme ve hemen ardından Beyaz Saray’da Ukrayna lideri Volodymir Zelenskiy ile Avrupa’dan bazı liderleri ağırlaması, uluslararası kamuoyunda barışa dair iyimser bir hava oluşturdu.

ARABULUCULUK ROLÜ… GÖZLER TÜRKİYE'DE

Son dönemde artan diplomatik temaslar, barış sürecinde hangi ülkelerin etkin rol alacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Bu süreçte Yunan basını, Türkiye’nin hem jeopolitik önemi hem de uluslararası ilişkilerdeki artan ağırlığına dikkat çekti. Haberlere göre, Ankara’nın savaşta arabuluculuk rolünü üstlenmek istediği ve bu yönde adımlar attığı vurgulandı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ:

Trump’ın Alaska’daki Putin buluşmasının ardından ve Beyaz Saray’daki diplomatik zirve sonrasında yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna'ya çok güçlü güvenlik garantisi verileceğini" söylemesi ve "Amerikan askerlerini barış gücü olarak göndermeyeceğini" vurgulaması, Avrupa’nın ve Türkiye’nin sürece nasıl dahil olacağına dair beklentileri artırdı.

AVRUPA’DAN TÜRKİYE’YE GÜVEN MESAJI

Yunan medyası, "Avrupalılar, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin sorumluluğunun omuzlarında olduğunu anladı ve dolayısıyla partnerler arıyorlar. Avrupalılar bu rol için Türkiye'yi görevlendirmeyi planlıyor. Türkiye daha önce Ukrayna'ya güçlerini konuşlandırmaya hazır ve istekli olduğunu açıklamıştı" ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin hem Moskova hem de Kiev ile sahip olduğu dengeli ilişkiler önemli bir avantaj olarak öne çıkarıldı.

MACRON'DAN ‘TÜRKİYE DE MASADA OLSUN’ ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington'da yaptığı açıklamada, Trump, Putin ve Zelenskiy arasında gerçekleşmesi beklenen yeni görüşmelere Türkiye’nin de Avrupalı temsilcilerle birlikte dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bu çağrı, Türkiye’nin diplomatik sürece olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

TEMASLAR ARTIYOR

Barışa yönelik umutların yükseldiği bu günlerde, diplomatik görüşmeler de hız kazandı. Dün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya yönelik "güvenlik garantileri" konusunun ele alındığı bildirildi.

TÜRKİYE’DEN PEŞ PEŞE KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da Gönüllüler Koalisyonu’nun video konferansına katıldığı kaydedilirken, Yunan medyası, Türkiye’nin Alaska ve Beyaz Saray’daki temasların ardından üst düzey görüşmelere ağırlık verdiğini belirtti.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov hem de ABD’li mevkidaşı Rubio ile ayrı ayrı yaptığı görüşmeler dikkat çekti.

