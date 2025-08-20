İstanbul’da Yeni Ulaşım Dönemi! 18 Yıllık Sirkeci-Harem Hattı Taşınıyor, Otobüs Öncelikli Şerit Geliyor! Pilot Bölge Belli Oldu

İstanbulluları yakından ilgilendiren yeni ulaşım planının detayları belli oldu. 2007 yılında İDO tarafından hizmete açılan Sirkeci-Harem Hattı Yenikapı’ya taşınacak, otobüs öncelikli şerit uygulaması için pilot bölge ise Vatan Caddesi olacak. İşte yeni ulaşım planının detayları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Sirkeci vapur hattını kullanan İstanbullular için önemli bir gelişmeyi duyurdu.

SİRKECİ İSKELESİ TAŞINIYOR

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da kapsamlı bir ulaşım planının devreye gireceğini belirten Alpkökin, Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesinin taşınacağını söyledi.

Vapur hattı dışında otobüs öncelikli şerit uygulamasının da devreye sokulacağını duyuran Alpkökin, iki caddede çalışmaların başladığını vurguladı.

PROJENİN AMACI NE?

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da uygulanacak olan yeni ulaşım planı toplu ulaşımın önceliklendirilmesini ve özel araçların sınırlandırılmasını hedefliyor. Proje ile aynı zamanda bisiklet ve yaya dostu alanlarla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor.

OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT GELİYOR

Tarihi Yarımada'nın önemli ulaşım akslarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesinin Yenikapı'ya taşınacağını duyuran Alpkökin, otobüs öncelikli şeridin de nerelere uygulanacağını açıkladı.

PİLOT BÖLGE NERESİ?

Yeni plana göre, pilot bölge Vatan Caddesi olacak. Fevzipaşa Caddesi'nde planlanan otobüs şeridi, Edirnekapı'da raylı sistemle entegre edilecek.

Vatan Caddesi'nde uygulanacak otobüs öncelikli şerit uygulamasıyla, hem trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor. Aynı uygulama Fevzipaşa Caddesi'nde de hayata geçirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

