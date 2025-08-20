İnan Kıraç Davasında Şok Gelişme! Eziyet, Kaçırma, Tedaviyi Engelleme... Emine Alangoya ve Bazı Çalışanları İçin Hapis Talebi

İş insanı İnan Kıraç’ın demans hastalığı nedeniyle vesayet altına alınmasının ardından, eski eşi Emine Alangoya ve bazı çalışanları hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kıraç’ın hastaneden kaçırıldığı iddiaları ve hukuka aykırı evlilikle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte iddianamedeki korkunç detaylar...

İnan Kıraç Davasında Şok Gelişme! Eziyet, Kaçırma, Tedaviyi Engelleme... Emine Alangoya ve Bazı Çalışanları İçin Hapis Talebi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü iş insanı İnan Kıraç’ın eski eşi Emine Alangoya ve bazı çalışanları hakkında, “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından açılan davalar sonucunda Alangoya ile İnan Kıraç’ın evliliği iptal edilmiş, Kıraç’ın demans hastalığı nedeniyle vesayet altına alınmasına karar verilmişti. İddianamede yer alan detaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

HASTANEDEN KAÇIRILMA İDDİASI

İddianameye göre, İnan Kıraç’ın 23 Mayıs 2025 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada, Emine Alangoya’nın talimatıyla çalışanlar Barış Coşkun, Ali Şenol ve Kamil İpek tarafından hastaneden kaçırıldığı öne sürüldü. Kıraç’ın vasilerinin izni olmadan Antalya’ya götürülmeye çalışıldığı, ancak Alangoya’nın talimatıyla Vaniköy’deki ikametine bırakıldığı belirtildi. Bu olay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla birleştirildi.

İnan Kıraç Davasında Şok Gelişme! Eziyet, Kaçırma, Tedaviyi Engelleme... Emine Alangoya ve Bazı Çalışanları İçin Hapis Talebi - Resim : 1
İnan Kıraç

HUKUKA AYKIRI EVLİLİK VE DEMANS TEŞHİSİ

İpek Kıraç’ın savcılığa sunduğu dilekçede, Emine Alangoya ile İnan Kıraç’ın evliliğinin hukuka aykırı olduğu, evlilik tarihinde Kıraç’ın demans hastalığı nedeniyle fiil ehliyetine sahip olmadığı ifade edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 26 Şubat 2025 tarihli raporunda, Kıraç’ta “şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıran derecede demans” tespit edildiği, bu nedenle tek başına hukuki işlem yapamayacağı belirtildi. 19 Mart 2025’te İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Kıraç’ın akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanmasına ve vasi atanmasına karar verdi.

İnan Kıraç Davasında Şok Gelişme! Eziyet, Kaçırma, Tedaviyi Engelleme... Emine Alangoya ve Bazı Çalışanları İçin Hapis Talebi - Resim : 2
İnan Kıraç kızı İpek Kıraç ile barıştı.

TEDAVİ ENGELLENDİ

İddianamede, Emine Alangoya’nın Kıraç’ın demans teşhisini kabul etmediği, gerekli tıbbi tedavileri engellediği ve vasiler tarafından gönderilen hemşireleri ikamete almadığı belirtildi. Alangoya’nın, Kıraç’ı sağlık kontrollerinden kaçırmak amacıyla 3 Mayıs 2025’te Bodrum’a, 10 Mayıs’ta ise Antalya’ya karayoluyla götürdüğü iddia edildi. Bu yolculukların, Kıraç’ın sağlık durumunu kötüleştirdiği ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu oluşturduğu öne sürüldü. Ayrıca, Alangoya’nın şeker hastası olan Kıraç’a tatlı yedirdiği ve bakımında gerekli özeni göstermediği, bu nedenle “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçunu işlediği kaydedildi.

EZİYET SUÇU İDDİASINA RET

İddianamede, Kıraç’ın uzun süreli karayolu yolculuklarının “eziyet” suçunu oluşturduğu iddia edilmişse de, bu suçun oluşmadığına karar verildi. Gerekçe olarak, Kıraç’a yolculuklarda diğer yardımcıların eşlik etmesi ve yalnızca karayoluyla seyahat edilmesinin eziyet suçu kapsamına girmediği belirtildi.

İnan Kıraç Davasında Şok Gelişme! Eziyet, Kaçırma, Tedaviyi Engelleme... Emine Alangoya ve Bazı Çalışanları İçin Hapis Talebi - Resim : 3
İnan Kıraç ile Emine Alangoya

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNE İTİBAR EDİLMEDİ

Şüpheliler Kenan İpek, Ali Şenol ve Barış Coşkun’un ifadeleri, dosya kapsamındaki görüntü inceleme tutanakları, adli tıp ve bilirkişi raporlarıyla çeliştiği için itibar görmedi. Emine Alangoya’nın inkâra yönelik beyanları da delillerle uyuşmadığı gerekçesiyle reddedildi. Savcılık, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

İddianame, uzlaştırma kapsamındaki suçların “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçuyla birlikte işlenmesi nedeniyle doğrudan yargılamaya geçilmesi gerektiğini belirtti. Emine Alangoya ve diğer şüphelilerin yargılanması için mahkeme süreci başlayacak.

Kaynak: Habertürk

İnan Kıraç
