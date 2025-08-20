Ankara'daki Orman Yangınında 2 Gözaltı! Valilik Açıklama Yaptı

Ankara’da Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Valilikten yapılan açıklamada yangının havai fişek nedeniyle çıktığının değerlendirildiği ve iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Ankara'daki Orman Yangınında 2 Gözaltı! Valilik Açıklama Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi’nde, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda orman yangını çıktı. Saat 22.45 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 42 dakika süren müdahale sonucu saat 23.27’de kontrol altına alındı. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmadı.

2 GÖZALTI

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

Ankara'da Orman Yangını! Eymir Gölü Etrafında Alevler YükseldiAnkara'da Orman Yangını! Eymir Gölü Etrafında Alevler YükseldiGüncel
Sinop'ta Orman YangınıSinop'ta Orman YangınıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ankara Valiliği Orman yangınları
Son Güncelleme:
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Hakkari’de Orman Yangını! İki Gündür Alev Alev Yanıyor Hakkari’de Orman Yangını! İki Gündür Yanıyor
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Sayıda İli Sağanak ve Fırtına Vuracak... İstanbul da Listede Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Sağanak ve Fırtına Vuracak
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Bakanlık Duyurdu: Fenomen Hesaplara Erişim Engeli Fenomen Hesaplara Erişim Engeli
Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek