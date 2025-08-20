Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Sayıda İli Sağanak ve Fırtına Vuracak... İstanbul da Listede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında ise yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Bölgesel tahminlere göre, Marmara’nın kuzey ve doğusunda sağanak yağışlar görülecek. İstanbul’da 29 derece sıcaklıkla birlikte aralıklı sağanak beklenirken, Balıkesir’in kuzey ilçeleri ve Zonguldak çevrelerinde de yerel gök gürültülü yağış ihtimali bulunuyor. İç Anadolu’da Konya’nın batısı ile Çankırı çevreleri yağış alırken, başkent Ankara 31 derece ile parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Akdeniz kıyılarında güneş etkisini gösterirken, Hatay kıyılarında yerel yağış öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır ve Siirt’te sıcaklıkların 39-40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars ve Van’da açık hava hâkim olurken, Malatya’da 36 derece sıcaklık ölçülecek.

Meteoroloji, vatandaşların ani sağanaklar, yerel gök gürültülü yağışlar ve Ege kıyılarında zaman zaman etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi