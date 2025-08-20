Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım'

Ünlülerin kuyumcusu olarak nam salan 'Ersan Diamond' lakaplı Ersan Gülmez, geçtiğimiz gün gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Suskunluğunu bozan ünlü kuyumcu, "Bir mafyanın üyesi değilim. 2 sene öncesine kadar Ersan Diamond yokken şu an var. İstemeden düşman kazandım." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin inceleme sürerken, geçtiğimiz gün 5 ilde düzenlenen yeni bir operasyonda sosyal medyada mücevher ve lüks saat videolarıyla tanınan, Sibel Can, Sinan Engin, Berkay, Ayça Çağla Altunkaya, İsmail Türüt gibi çok sayıda ünlü ismin kuyumcusu “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ersan Gülmez, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' - Resim : 1
Ersan Gülmez şarkıcı Berkay ve Sibelcan ile.

'MAFYA ÜYESİ DEĞİLİM'

Gözaltına alınma süreciyle ilgili sessizliğini bozan Ersan Gülmez, "İfadeye çağrıldım, birkaç soruya cevap verdim ve denetimli serbestlikten serbest bırakıldım. Herhangi bir mafyanın üyesi asla değilim, olmam. O kadar aptal bir adam da değilim." diyerek iddialara yanıt verdi.

Gülmez, "Çünkü şu anda Allah tatlı bir rüzgarı arkama vermiş, güzel güzel paramı kazanıyorum, helal yönünden. Nişantaşı'nın göbeğinde üç mağaza sahibiyim. Sürekli denetlemeler için kapım devletimize açıktır. Ben bir komisyoncuyum. Elbette kendime ait güzel bir sermayem var ama bir yandan da insanların satmak istediği ürünleri alıyoruz sözleşme karşılığı ve yeni alıcıya satıyoruz. Aradaki bütün detayları faturalandırıyoruz." dedi.

Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' - Resim : 2
Ersan Diamond lakaplı Ersan Gülmez.

'DÜŞMAN KAZANDIM'

Yaptığı işin yanlış anlaşılmaya çok müsait olduğunu söyleyen Gülmez, "2 sene öncesine kadar Ersan Diamond yokken şu an var." diyerek bu sektörde yıllardır iş yapan bütün firmaların dikkatini çektiğini belirtti. "O insanların rehberinde güçlü müşteriler var. İstemeden bir düşmanlık kazandım" ifadelerini kullanan Gülmez, "Onlar da haklı çünkü para tatlıdır." dedi.

Hakkında çıkan haberleri izlediğini söyleyen Gülmez, "Kafayı yemişler, neler neler yazıyorlar. Ama hiçbirine cevap vermeyeceğim. Çünkü şu an popülerliğim biraz fazla, farkındayım. Allah bunu böyle istedi. Bu yolda bunları yaşayacağımın farkındaydım. Kendime ve adalete çok güveniyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ersan Diamond Gözaltı
